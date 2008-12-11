Газова суперечка України і Росії - кому довірятиме Європа

У Європі з дедалі більшим занепокоєнням стежать за суперечкою між Україною та Росією за газ.

ЄС довірятиме більше тому учаснику конфлікту, який не є його винуватцем. Таку думку висловила “Німецькій хвилі” експерт Центру європейської політики Аманда Акчакоча.

На думку Аманди Акчакочі, у нинішній ситуації головним питанням має бути – чому Україна не платить по рахунках. Причому це питання Росія має з`ясовувати напряму з Україною і навряд чи втручання Євросоюзу буде сприйняте по доброму, - зауважує експерт. “Вся ця ситуація показує, чому так важливо Євросоюзу диверсифікувати енергопостачання”, говорить Акчакоча. Напередодні у Брюсселі відбулася зустріч керівництва «Газпрому» із єврокомісаром ЄС з питань енергетики Андрісом Пібалгсом. За словами речника, комісар Пібалгс дивувався, що російсько-українська газова суперечка повторюється вже втретє і знову взимку, коли попит на газ є найбільшим. Російським представникам, а також представникам України, із якими зустріч відбулася пізніше, Пібалгс повідомив про неприпустимість перебоїв із постачанням енергоносіїв і нагадав, що на кону репутація Росії як постачальника та України як транзитера газу.