СБУ затримала на лінії розмежування бойовика з паспортом "громадянина ДНР"

05:15, 01 січня 2017
Суспільство
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Служба безпеки України затримала на лінії розмежування біля селища Верхньоторецьке Донецької області бойовика "ДНР".

Правоохоронці виявили паспорт "громадянина ДНР" / ssu.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні спецслужби. Під час огляду затриманого правоохоронці виявили паспорт "громадянина ДНР".

Зі слів бойовика, він приєднався до незаконних збройних формувань терористів у квітні 2014 року.

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В окупованій Горлівці він патрулював місто та зі зброєю перевіряв на незаконних блокпостах документи та автомобілі місцевих мешканців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України викрила цілу мережу агентів бойовиків. Десятки людей місяцями системно зливали бойовикам інформацію про лінію української оборони в Торецьку. 

Зокрема, літня жінка без жодних вагань вбивала українських солдатів. Удень вона отримувала українську пенсію. Ввечері влучно наводила ворожу артилерію на українські позиції.

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Теги: #бойовики#інформатор