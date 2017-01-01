СБУ затримала на лінії розмежування бойовика з паспортом "громадянина ДНР"

Про це йдеться у повідомленні спецслужби. Під час огляду затриманого правоохоронці виявили паспорт "громадянина ДНР".

Зі слів бойовика, він приєднався до незаконних збройних формувань терористів у квітні 2014 року.

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В окупованій Горлівці він патрулював місто та зі зброєю перевіряв на незаконних блокпостах документи та автомобілі місцевих мешканців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України викрила цілу мережу агентів бойовиків. Десятки людей місяцями системно зливали бойовикам інформацію про лінію української оборони в Торецьку.

Зокрема, літня жінка без жодних вагань вбивала українських солдатів. Удень вона отримувала українську пенсію. Ввечері влучно наводила ворожу артилерію на українські позиції.