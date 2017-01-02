"Наша земля – наші герої": у Львові пройшла смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери (фоторепортаж)

У Львові пройшла смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Учасники зі смолоскипами в руках пройшли від Львівської облради на вул. Винниченка через вул. Руську, площу Ринок, вул. Дорошенка, вул. Бандери до пам’ятника Степанові Бандері.

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Як передає ZAXID.net, учасники ходи вигукували: «Наша земля – наші герої», «Слава Україні!» – «Героям Слава!», «Герої не вмирають. Вмирають вороги» та інші гасла.

Як повідомляв УНІАН, у Києві понад тисяча прихильників політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Організації українських націоналістів (ОУН) провели смолоскипну ходу центральними вулицями столиці та народне віче з нагоди 108-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.