У Дніпрі відбудеться фестиваль "Країна Мрій різдвяна" з Олегом Скрипкою, гуртом ТНМК та іншими зірками української музики

У центрі міста на гостей фестивалю чекають традиційні різдвяні гуляння, колядки та смачна кутя – елементи суто українського Різдва. А для маленьких учасників свята влаштують майстер-класи з петриківського розпису, виготовлення різдвяних зірок, масок, ліхтариків, ляльок-мотанок.

Захід розпочнеться о 12.00 на площі Героїв Майдану і триватиме до пізньої ночі.