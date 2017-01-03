У Дніпрі відбудеться фестиваль "Країна Мрій різдвяна" з Олегом Скрипкою, гуртом ТНМК та іншими зірками української музики
16:38, 03 січня 2017Суспільство
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7 і 8 січня в Дніпрі проведуть етнофестиваль «Країна Мрій різдвяна», на якому виступатимуть відомі українські гурти та виконавці – Олег Скрипка та «Ле Гранд Оркестра», ТНМК, Illaria, Діля, «Бурдон», «КораЛЛі», «Вертеп» та JoryiKloc. Також у програмі – виступи фольклорних колективів.
Олег Скрипка виступить у Дніпрі / Фото УНІАН
У центрі міста на гостей фестивалю чекають традиційні різдвяні гуляння, колядки та смачна кутя – елементи суто українського Різдва. А для маленьких учасників свята влаштують майстер-класи з петриківського розпису, виготовлення різдвяних зірок, масок, ліхтариків, ляльок-мотанок.
Захід розпочнеться о 12.00 на площі Героїв Майдану і триватиме до пізньої ночі.
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