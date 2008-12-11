Парламент погодився рятувати автопром

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного законопроекту проголосували 237 народних депутатів із 259, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону вносяться зміни до Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про Єдиний митний тариф", "Про розвиток автомобільної промисловості України", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", які спрямовані на стимулювання розвитку вітчизняної переробної промисловості та відповідають законодавству Європейського Союзу та нормам Світової організації торгівлі.

Запропонованими змінами передбачено надати право підприємствам переробної промисловості застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів. Також передбачено звільнити від сплати ввізного мита обладнання та комплектуючі вироби до нього, що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами переробної промисловості.

Крім того, пропонується подовжити до 31 грудня 2013 року дію Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України" та віднести виробництво автомобілів, обладнання, комплектуючих виробів; розробку та впровадження новітніх технологій для складання та виготовлення автомобілів до стратегічних напрямків інноваційної діяльності.