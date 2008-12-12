Світовий попит на нафту знизиться вперше за 25 років

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує зниження світового попиту на нафту в 2008 році вперше за 25 років через наслідки світової фінансової кризи, повідомило у п`ятницю агентство Франс Прес з посиланням на на доповідь Агентства.

У звіті МЕА зазначено, що світовий попит на нафту в 2008 році знизиться вперше з 1983 року. За прогнозами аналітиків, світовий попит на "чорне золото" в 2008 році знизиться до 85,8 мільйонів барелів на день.

Що стосується попиту на нафту в 2009 році, то він, "як очікується, знову почне зростати - до 86,3 мільйонів барелів на день", на тлі оздоровлення світової економіки, яке прогнозує Міжнародний валютний фонд (МВФ).

У своєму попередньому звіті МЕА прогнозувало світовий щоденний попит на "чорне золото" в розмірі 86,2 мільйонів барелів в 2008 році і 86,5 мільйонів барелів в 2009-му.

"У грудні пропозиція (нафти) ще знизиться", - записано також у звіті МЕА у зв`язку з майбутнім засіданням Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яке, як очікується, пройде 17 грудня в Орані (Алжир).

Згідно з опитуванням, проведеним 9-10 грудня агентством Рейтер серед аналітиків 11 банків, компаній і груп дослідників, майже всі респонденти вважають, що ОПЕК на зустрічі в Орані оголосить про скорочення об`єму видобутку нафти щонайменше на 1 мільйон барелів за день. Деякі опитані вважають, що Організація може знизити об`єм і на 2 мільйони баррелів.

РІА «Новости»