Минулого тижня в Україні від грипу померло 6 осіб - МОЗ

Минулого тижня в Україні від грипу померли шість осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"На минулому тижні зареєстровано 3 летальних випадки від грипу у Львівській та по одній - у Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях", - наголошується в повідомленні.

У МОЗ підкреслили, що інтенсивні показники захворюваності на минулому тижні все ще перевищували епідемічні пороги в 21 області України та в Києві.

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Згідно з даними Центру грипу та ГРВІ госзаведения "Український центр по контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України", в період з 25 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року в державі грип та ГРВІ захворіли 369 тисяч 151 чоловік, з них 57,8% - діти віком до 17 років. Показник захворюваності серед населення України на 12% менше попереднього.

"Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, фахівці пов'язують це з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області, найнижчий – у Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією КМДА, поточного тижня в Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилася більш ніж удвічі.