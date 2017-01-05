Прах Олеся треба повернути до України – Яценюк

Прах Олександра Олеся необхідно повернути до України, заявив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк: "Поховати Поета і його дружину треба в Києві. Йому треба віддати вищі державні почесті".

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"Те, що сталося з прахом Олександра Олеся і його дружини в Празі, - шокуюча новина для всього нашого народу. Мова не про локальну або приватну драму. Мова про наші національні святині", - написав він.

"Цей похорон має стати маніфестом нашої національної гідності. Упевнений, що в таких урочистостях мало б взяти участь усе керівництво держави, народні депутати, видатні українські діячі культури, дипломатичний корпус", - наголосив він.

Після цього, підкреслив лідер "Народного фронту", треба повернутися до теми захисту наших святинь за кордоном.

"Держава має виявити повагу до себе і нашої національної присутності у світі", - написав Яценюк.