У пунктах пропуску в зоні АТО утворилися черги з 710 автомобілів

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення антитерористичної операції, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 710 транспортних засобів.

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Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Зокрема, в’їзду та виїзду очікувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 100/100; «Мар’їнка» – 200/130; «Новотроїцьке» – 0/100; «Гнутове» – 30/50.

У ДПСУ зазначають, що всі КПВВ працюють в штатному режимі.

Протягом минулої доби через контрольні пункти в`їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 19,9 тисяч осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів: «Майорське» – 4615 осіб та 690 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 5355 осіб та 1145 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 4085 осіб та 915 транспортних засобів; «Гнутове» – 2570 осіб та 615 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 3245 осіб.