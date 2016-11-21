У пункті пропуску "Мар’їнка" у чергах застрягли майже півтисячі авто

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зокрема, на в'їзд очікувало 250, а на виїзд 150 автомобілів.

«Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 50/150; «Мар'їнка» - 250/150; «Новотроїцьке» - 0/100; «Гнутове» - 0/60», - йдеться у повідомленні.

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За даними прикордонників, минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло 24,6 тисяч осіб та 3,2 тисячі транспортних засобів.

Як зазначається, всього через КПВВ прослідувало: «Майорське» - 6015 осіб та 660 транспортних засобів; «Мар'їнка» - 6470 осіб та 715 транспортних засобів; «Новотроїцьке» - 4640 осіб та 1015 транспортних засобів; «Гнутове» - 3285 осіб та 805 транспортних засобів; «Станиця Луганська» - 4165 осіб.