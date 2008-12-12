Пенсіонери отримають пенсії в повному обсязі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє пенсіонерів, що вони своєчасно і в повному обсязі отримуватимуть пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я хочу запевнити всіх пенсіонерів, що вони будуть отримувати пенсії своєчасно і в повному обсязі», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що усі чутки про несвоєчасну виплату пенсій не відповідають дійсності.

При цьому вона зауважила: «Ми остаточно прийняли в парламенті і надіслали Президенту зміни та доповнення до бюджету, які цілком і повністю забезпечать виплату людям пенсій».