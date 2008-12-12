Пенсіонери отримають пенсії в повному обсязі
22:47, 12 грудня 2008Суспільство
992 0
Пропозиції подано Президенту
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє пенсіонерів, що вони своєчасно і в повному обсязі отримуватимуть пенсії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я хочу запевнити всіх пенсіонерів, що вони будуть отримувати пенсії своєчасно і в повному обсязі», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що усі чутки про несвоєчасну виплату пенсій не відповідають дійсності.
При цьому вона зауважила: «Ми остаточно прийняли в парламенті і надіслали Президенту зміни та доповнення до бюджету, які цілком і повністю забезпечать виплату людям пенсій».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter