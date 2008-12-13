На Дніпропетровщині борги за газ підбираються до 130 мільйонів

На Дніпропетровщині заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ з початку нинішнього опалювального сезону досягла 128 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації з посиланням на дані обласної комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв і своєчасних розрахунків за їх споживання.

Стурбованість ОДА викликає погіршення платежів теплопостачальних підприємств регіону за природний газ, починаючи з листопада поточного року. Найбільші борги мають комунальні теплопостачальні підприємства Кривого Рогу (62,5 млн. грн.), Дніпропетровська (40,5 млн. грн.), Дніпродзержинська (8,5 млн. грн.), Вільногірська (2,8 млн. грн.), Новомосковська (2,2 млн. грн.), Павлограда (2 млн. грн.), Марганця (1 млн. грн.) та Орджонікідзе (1 млн. грн.).

Дніпропетровська ОДА доручила органам самоврядування забезпечити повну оплату за газ, спожитий у листопаді, протягом грудня.

Зі свого боку Дніпропетровське лінійне управління магістральних газопроводів через заборгованість за газ із 12 грудня вже обмежило постачання газу до Дніпропетровська.