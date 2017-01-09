В СБУ розповіли про бойовиків, які отримували соцвиплати з бюджету України

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.

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"У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн. грн", -сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, СБУ викликала на допит колишнього "народного губернатора Донбасу" Губарєва.