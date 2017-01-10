Вийшов перший трейлер українського фентезі "Сторожова Застава" (відео)

Перший трейлер українського фентезі "Сторожова Застава" опублікований на офіційному каналі фільму в Youtube.

Як зазначається в описі до трейлера, за сюжетом фільму сонячне затемнення активізує магічний портал часу.

"Звичайний хлопець Вітько потрапляє з 21 століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин - богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею - все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічним істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість", - розповідають автори фільму.

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Зазначимо, фільм знятий за романом українського письменника Володимира Рутківського. "Сторожова застава" є дебютною повнометражною роботою режисера Юрія Ковальова. Бюджет фільму склав 40 мільйонів гривень.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на 12 жовтня 2017 року. Наразі ж фільм перебуває на стадії виробництва.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року український фільм "Лобановський назавжди" переміг на кінофестивалі в Мілані.