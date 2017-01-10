Волонтер з Міноборони вибачився за неправдиву інформацію про масову бійку в Києві за участю військових

Відповідне повідомлення він опублікував у Facebook.

"Я своїми дурними діями вчинив інформаційну диверсію щодо ЗСУ, що спричинило за собою негативні наслідки", - написав він.

Ліпіріді написав, що побачив на відео з камер спостереження.

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"Компанія з дівчатами була військовослужбовців, а молодняк - провокатори конфлікту. Я побачив картину в середині конфлікту і ясна річ, вона виявилася спотвореною", - сказано в повідомленні.

Також він стверджує, що "щиро усвідомив зроблену помилку і свої висновки вже зробив" та попросив вибачення у ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, була поширена інформація про те, що в ніч на 8 січня в Києві група військовослужбовців влаштувала в Києві масову бійку.