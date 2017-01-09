"Стінка на стінку": у Міноборони розповіли про масову бійку в Києві за участю військових

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Міноборони України Олексій Ліпіріді.

Він розповів, що десь осіб 15 висипали на вулицю, й пішла стінка на стінку.

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"А сталося ось що: група молодих людей років 25-27, добряче набравшись, вирішили висловити свою повагу дівчатам. Це не сподобалося іншим молодим людям років 20-22, і конфлікт переріс у бійку", - йдеться в повідомленні Ліпіріді.

Незабаром до місця бійки підійшли поліцейські, потім під'їхала поліція охорони.

"За деякими ознаками ми зрозуміли, що старші хлопці - військові. Я набрав коменданта Києва і попросив про патруль. Але сталося несподіване - за військових заступилися копчики й попросили скасувати патруль. Мовляв, з ким не буває. Ок, скасували", - згадує подію Ліпіріді.

Коли поліцейські роз'їхалися, військові повернулися.

"І знову спрацювала "тривожна кнопка", і знову приїхала поліція охорони, і знову, вже ДСО попросила не викликати комендатуру. Мовляв, дайте хлопцям другий шанс, не знищуйте їх. І знову ми погодилися і дали вже третій шанс", - підсумував співробітник Міноборони.