Жебрівський зобов'язав співробітників Донецької ВЦА використовувати в роботі лише українську мову

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою. Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на радіодиктанті національної єдності», - написав він.

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Також Жебрівський повідомив, що цього року для працівників адміністрації буде організовано курси вивчення англійської мови.