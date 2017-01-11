Жебрівський зобов'язав співробітників Донецької ВЦА використовувати в роботі лише українську мову
01:14, 11 січня 2017Суспільство
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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підписав розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків".
Жебрівський зобов'язав співробітників Донецької ВЦА використовувати в роботі лише українську мову / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою. Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на радіодиктанті національної єдності», - написав він.
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Також Жебрівський повідомив, що цього року для працівників адміністрації буде організовано курси вивчення англійської мови.
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