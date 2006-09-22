Ющенко: наша задача – бачити Крим без протестних майданчиків

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Автономної Республіки Крим, повідомляє прес-служба глави держави.

Після завершення зустрічі в інтерв’ю журналістам Президент повідомив, що головною її темою була соціально-економічна ситуація в Криму, яка позавчора вже обговорювалася на засіданні РНБО. «Ми хочемо бачити Крим стабільним, спокійним, процвітаючим», – сказав Президент, зазначивши, що для цього необхідна скоординована робота центральної та місцевої влади.

За словами В.ЮЩЕНКА, учасники зустрічі обговорювали ряд економічних проектів, зокрема, розширення курортів та питання транзитних програм. Також значну увагу було приділено вирішенню земельного питання. «Ми близькі до концепції, що 2007 рік має бути роком завершення розпаювання землі в Україні», – сказав Президент. Серед інших земельних питань він назвав інвентаризацію земельних ділянок в населених пунктах та поза ними. У цьому контексті глава держави додав, що ця робота тільки розпочалася. «Хотілося б бачити її більш завершеною», – підкреслив Президент.

Ще одна тема, що стосується землі, пов’язана із необхідністю формування чіткої пропозиції по землях, якими володіє влада Криму і які можуть бути передані у користування населенню.

Окрім цього, учасники обговорили тему охорони здоров’я в АРК. Зокрема йшлося про розробку спеціальних заходів для боротьби із загрозливими тенденціями поширення ВІЛ/СНІД. Порушувалося також питання забезпечення в 2007 році необхідним медичним обладнанням кримських закладів первинної медицини. «Така програма йде по Україні, перебуває на контролі Президента і є надзвичайно важливою», – зазначив В. ЮЩЕНКО.

На зустрічі також обговорювалося питання освіти в Криму, зокрема, необхідність врахування в освітніх програмах потреб, що виникають у сфері міжетнічних відносин. «Ще раз підкреслюю: логіка українських політиків є такою, що не повинна бути обділена жодна нація, жодна меншина», – сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що таким чином діють у кожній демократичній державі. Він наголосив на неприпустимості спекуляцій на цій темі. «Я б не хотів, щоб тут починалися якісь традиції спекуляції. Переконаний, з кожним роком ця політика буде сприйматися ще більш здорово», – зауважив Президент.

«Наша задача – бачити Крим без протестних майданчиків, у злагоді і взаємній гармонії, бачити політику Києва і Сімферополя взаємозрозумілою», – додав Президент.

Наприкінці зустрічі Президент України підкреслив, що розмова мала конструктивний характер і що він задоволений її результатами.

У свою чергу Голова Верховної ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО відзначив, що у кримської влади і Президента України є «повне взаєморозуміння щодо питань у всіх сферах». На його переконання, продовження діалогу між Главою держави і керівництвом Автономії буде на користь як Криму, так і країни загалом.

У розмові взяли участь заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР, голова Верховної ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради Міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ, командувач ВМС України Ігор ТЕНЮХ, начальник головного управління СБУ в Криму Віктор КОЖЕЛЯНКО, заступник міністра – начальник ГУ МВС в Криму Володимир ХОМЕНКО, Прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК.