Рука Газпрому знову тягнеться до крана

Експерти з енергетичних питань прогнозують, що ВАТ «Газпром» (Росія) може вдатися до обмеження постачання газу Україні в разі непогашення боргів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерти висловили під час круглого столу «Як уникнути «газової війни» між Україною і Росією?» сьогодні в Києві.

«Запасу терпіння «Газпрому», я думаю, вистачить до 31 грудня, тобто до закінчення терміну дії поточного контракту від 14 березня 2008 року», – сказав керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

Своєю чергою директор Міжнародного Інституту політичної експертизи (Москва) Євген МІНЧЕНКО повідомив: «Наскільки я знаю, вищий менеджмент «Газпрому» скасував свої новорічні канікули, і всі готуються зустрічати Новий рік на робочому місці. Тому, на жаль, я боюся, що нас чекає такий же веселенький Новий рік, причому абсолютно з суб`єктивних причин».

Він додав, що «можливості домовлятися в української сторони є стовідсоткові».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні та листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

2 грудня "Нафтогаз Україну" попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газовим боргом за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, борг за постачання газу у вересні українська сторона не сплатила.

Переговори тривають.

Нагадаємо, що на зламі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України призвів до його короткочасного відключення газу та збою постачання в Європу.