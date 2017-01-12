На Львівщині від переохолодження загинула одна людина, 6 госпіталізовані з обмороженнями

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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Зазначається, що від переохолодження помер житель Яворівського району, госпіталізовані жителі Сокальського, Жовківського, Жидачівського, Самбірського районів і міста Новий Розділ Яворівського району.

"З початку січня в області від переохолодження померло троє людей, більше 30 мешканців Львова та області різного віку госпіталізовано з обмороженнями", - йдеться у повідомленні.