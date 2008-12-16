Триває міграція з дорогих офісів у дешевші

У перші місяці 2009 року відбудеться корекція орендних ставок на офісні приміщення в Києві.

Таку думку висловив віце-президент з регіональної політики Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНМ) Анатолій ТОПАЛ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, сьогодні на ринку комерційної нерухомості столиці відбувається міграція з дорогих офісів у більш дешеві, з центру – на околиці, що пов`язане з тим, що компанії вживають антикризових заходів і знижують витрати на оренду офісів.

А.ТОПАЛ зазначив, що в доларовому еквіваленті ціни на оренду офісів у Києві впали, в гривневому – залишилися на рівні серпня ц.р.

Він зазначив, що серед тенденцій ринку відзначається перехід на короткострокові (3-6-місячні) договори, і додав: «Не всі орендодавці готові боротися за орендаря».

Віце-президент СФНМ вважає, що в перші місяці нового року ставки з оренди вирівняються, відбудеться невелике коригування цін. При цьому вже зараз намітився попит на офіси середньої цінової категорії, у яких Київ все ще відчуває нестачу.

На думку А.ТОПАЛА, можливо, з наступного року «погоду» на ринку оренди офісних приміщень робитиме орендар.