Російські волонтери ідентифікували понад 850 загиблих на Донбасі громадян РФ

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, в 2016 році були ідентифіковані особи 80 росіян.

"Єдиними, кому небайдужі долі вже вбитих на території України "захисників" імперської політики Путіна, залишаються російські волонтери. Вони продовжують складати списки загиблих громадян РФ для того, щоб потім їхні сім'ї і світове співтовариство могли притягти до відповідальності тих, хто відправив цих "солдатів удачі" на війну в Україну", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 1 січня 2017 року російським волонтерам вдалося ідентифікувати понад 850 російських громадян із загальної кількості загиблих на сході України т. зв. "добровольців" і кадрових військових збройних сил РФ "ихтамнетов", а також встановити причину їхньої смерті.

При цьому в групі констатували, що керівництво РФ продовжує залишатися байдужим до долі простих російських громадян, які загинули або залишилися каліками «під час виконання свого обов’язку перед Путіним на Донбасі». Приклад цього – скромні похорони й разова винагорода (і лише кадровим військовослужбовцям).

Як повідомляв УНІАН, спостережна моніторингова місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області, заявила, що зафіксувала черговий похоронний фургон з написом «200» на українсько-російському кордоні.