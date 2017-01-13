Херсонські ракетники провели тактико-спеціальні навчання

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Під час занять військовослужбовці відпрацювали питання управління й взаємодії різнорідних підрозділів: аерозольне маскування при зміні стартових позицій, скрите висування в райони розгортання підрозділів ППО, а також сумісний рух колони на велику відстань.

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"Особливістю цих навчань було виконання поставлених завдань підрозділами ППО як вдень, так і вночі. Тактико-спеціальні заняття проводились у напруженому режимі з інтенсивним застосуванням імітаційних повітряних цілей", - зазначили в оборонному відомстві.

"Під час занять військовослужбовці, які пройшли бойовий вишкіл в зоні проведення АТО та мають неабиякий досвід бойового застосування штатного озброєння, ділились досвідом із випускниками навчальних підрозділів минулого року", - розповіли в Міноборони.

Підводячи підсумки, керівництво акцентувало увагу на необхідності вдосконалення бойового злагодження розрахунків та набуття практичного досвіду з бойового застосування штатного озброєння та військової техніки.