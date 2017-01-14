Помер видатний вчений та ліквідатор катастрофи на ЧАЕС Ілля Ліхтарьов

Сьогодні вночі помер видатний український вчений, професор Ілля Ліхтарьов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Костеж.

"Він - один із керівників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС, фізик, чиї книги перекладали і перевидають досі в Європі і США, засновник і директор Українського інституту ядерного захисту, одного з небагатьох сучасних дослідницьких центрів у своїй сфері, авторитет якого визнається у всьому світі. Чоловік, який в Україну вперше приїхав у 1986 році і став українцем", - написав Костеж.

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Навесні 2014 року на початку російської агресії 80-річний Ліхтарьов прийшов в один з київських військкоматів записуватися добровольцем.

*** Ілля Ліхтарьов – доктор фізико-математичних наук, професор, генеральний директор "Науково-дослідного інституту радіаційного захисту» Академії технологічних наук України, голова комісії з питань гігієнічного регламентування і нормування радіоактивних речовин і радіаційного чинника у відповідному комітеті Міністерства охорони здоров'я України.