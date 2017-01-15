Савченко визнала опубліковані списки полонених некоректними

Опубліковані списки полонених зараз некоректні дані будуть уточнюватися, повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву народного депутата України Надії Савченко.

"Списки повинні бути доповненими, вони не є на даний момент коректними, оскільки інформація збиралася протягом 9 місяців, вона в основному вже застаріла. Її потрібно перевіряти і всім світом зібрати це буде набагато легше. І я надам запити до відповідних силових структур, в кожному підрозділі, у кожної відповідної силовій структурі ведеться список втрат. І якими вони є - без вісті зниклими або загиблими, скільки з них отримали поранення. Далі я дам запити і буду співпрацювати, і до того співпрацювала з Червоним Хрестом. У них є свій статут, вони за своїм статутом інформацію не розголошують, але вони долучають мою інформацію, і вони так само роблять усе для того, щоб люди були обмінені, так само з ОБСЄ", - говорить Савченко.

Нардеп вважає, що списки полонених мали бути надані всім світовим політикам, і в першу чергу "нормандської четвірці".

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"У подальшому, дійсно, ці списки президент України мав послати всім президентам, їх потрібно було розповсюдити серед світових політиків і сказати, що це ті люди, поіменно, які йдуть по обміну в мінських домовленості, в першу чергу ці списки повинні бути спрямовані "нормандської четвірці ", і чому Росія досі не виконала ці умови. Списки не є точними на даний момент, але вони будуть уточнюватися", - говорить вона.

Савченко вважає, що хоч держава "негативно ставитися до публікації списків", це змусило їх працювати над звільненням українських полонених.

"Всі служби, які підтримують або підпорядковані президенту, вони не можуть говорити про моїх діях добре, вони завжди будуть критикувати. Але, принаймні, це змішує людей говорити, це змушує людей працювати", - додала Савченко.