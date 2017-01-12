У БПП назвали підлістю оприлюднення Савченко списку полонених

Про це, в ефірі телеканалу «Рада», наголосила народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Суслова, коментуючи оприлюднення Надією Савченко списків полонених.

«Хочу наголосити, що оприлюднення списків і звільнення полонених – це різні речі. Чи подумала Савченко про матерів і рідних полонених, коли робила цей крок? Для неї це – піар, розкрутка, а для когось це – життя, біль…На жаль, іноді люди швидко забувають, де ще вчора були самі і що робила країна і міжнародна спільнота для їхнього визволення», – зауважила парламентар.

«Людина робить свій політпроект, хоче бути на слуху і обрала найбільш емоційну тему, щоб залишатися в медіапросторі. І це – підло», – наголосила Ірина Суслова.

«Зрозуміло, що вся ця історія – елемент інформаційної гібридної війни, спроба переключити увагу “з хворої голови на здорову”, звинуватити українську владу у бездіяльності. Як можна говорити, що опублікування списків – це дія, і при цьому замовчувати, що влада звільнила минулого року 20 людей з ОРДЛО і 3 з РФ, в тому числі, і саму Надю…», – зазначила народний депутат.

«Крім того, як ми вже знаємо, оприлюднені списки є некоректними, що визнали і СБУ, і сама Савченко. Навіщо тоді їх було публікували? Яку мету переслідувала ця людина? Вже маємо реакцію Москви, що Київ і Донецьк мають домовлятися, має бути прямий діалог. З ким діалог? З ким домовлятися в Донецьку? Ми усі чудово знаємо, хто і де приймає рішення по цим питанням», – зауважила політик.