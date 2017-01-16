У школах Львова відновлено навчання після карантину

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, на сьогоднішній день немає необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Читайте такожЛьвівщина потерпає від грипу: його жертвами вже стали четверо людей, серед них - двоє дітей

Протягом останніх двох тижнів у Львові спостерігається тенденція до зниження захворюваності грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями.

Нагадаємо, зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і тривали до 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ серед населення та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з 20 по 30 грудня було призупинено навчання у школах.