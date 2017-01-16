У школах Львова відновлено навчання після карантину

12:10, 16 січня 2017
Суспільство
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У школах Львова сьогодні, 16 січня, розпочався навчальний процес після карантину через грип та ГРВІ.

Львівські школярі повернулися до навчання / Фото УНІАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, на сьогоднішній день немає необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

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Протягом останніх двох тижнів у Львові спостерігається тенденція до зниження захворюваності грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями.

Нагадаємо, зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і тривали до 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ серед населення та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з 20 по 30 грудня було призупинено навчання у школах.

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Теги: #Львів#школи