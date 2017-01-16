У Львові суд не дозволив виселити зятя генерала з трикімнатної службової квартири

Сихівський районний суд відхилив позов львівського відділу Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ до колишнього працівника Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного Руслана Сапіги щодо визнання недійсним ордеру на трикімнатну службову квартиру на вулиці Стрийській, 85 б у Львові, повідомляє видання "Наші гроші.Львів".

Руслан Сапіга є зятем керівника Академії сухопутних військ генерала Павла Ткачука. Службову квартиру, за даними судової справи, Сапіга отримав у жовтні 2009 року. На той момент він був в.о. начальника кафедри тилового забезпечення факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ. Службову квартиру йому надали, оскільки він та його родина проживали у гуртожитку та потребували покращення житлових умов.

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Юристи КЕВ не оскаржували право виділення службової квартири, але стверджують, що була надана завелика квартира, мовляв, Руслан Сапіга міг претендувати лише на забезпеченням житлом двох осіб, оскільки його дружина та одна з доньок вже були житлом забезпечені - мали квартиру на вулиці Тролейбусній у Львові.

Представники Руслана Сапіги натомість надали докази того, що його дружина та донька на момент прийняття рішення про закріплення за ним службового житла квартири не мали.

Це відповідає дійсності, оскільки, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Олена Сапіга у жовтні 2008 року подарувала квартиру на вулиці Тролейбусній своєму рідному братові Андрієві Ткачуку, сину генерала Ткачука, який на даний час працює військовим аташе в посольстві України в Австрії.

«Оскільки в 2009 році жоден з членів сім’ї відповідача не був забезпечений житлом, суд приходить до висновку, що посилання позивача на те, що з метою отримання спірної квартири відповідачем було надано недостовірну інформацію, не відповідає дійсності», - йдеться у рішенні Сихівського районного суду.

До речі, за інформацією журналістів програми «Схеми», в квартирі на Стрийській, що стала предметом судового розгляду, ніхто не мешкає. У всякому випадку так було ще у вересні 2016 року. Так само ніхто не мешкає в квартирі на Тролейбусній, яка колись належала Олені Сапізі. Крім того, журналісти з’ясували, що загалом родині генерала Ткачука належить чимало нерухомості, зокрема, щонайменше ще одна квартира та будинки під Львовом та Тернополем.