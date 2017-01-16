На Водохреща в окупованому Криму помоляться за вдалий курортний сезон
19 січня, у свято Хрещення Господнього, в окупованому Криму пройдуть молебні про збереження і розвиток курортів і благополучне проведення курортного сезону.
Про це заявила начальник управління культури адміністрації Ялти» Лариса Ковальчук, повідомляє сайт окупаційної адміністрації міста.
За словами Ковальчук, 19 січня з 13:30 до 14:00, в Ялті від собору Олександра Невського до каплиці Новомучеників і сповідників російських пройде Хресна хода. Тут, з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, відбудеться молебень про збереження і розвиток кримських курортів і благополучне проведення курортного сезону. Після цього заплановано традиційне купання в морі.
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В Алупці Хресна хода відбудеться з 11:00 до 15:00 за маршрутом: храм Олександра Невського і храм Архангела Михайла – автовокзал – дитячий пляж Воронцовського палацу. А в Гурзуфі – з 11:00 до 15:00 за маршрутом: храм Успіння Божої Матері – рятувальна станція.
«Ялтинці та гості курорту можуть бути спокійні – безпека буде забезпечена, дно буде перевірено, також на час купань буде чергувати карета швидкої допомоги», - запевнила Лариса Ковальчук.
Вона також зазначила, що на набережній будуть розміщені об'єкти торгівлі, де можна буде придбати гарячий чай, домашню випічку.
Як повідомляв УНІАН, рік тому в містах окупованого Криму пройшли подібні заходи.