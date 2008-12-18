В УНІАН знову подзвонили пірати

Сомалійські пірати стверджують, що Україна як держава самоусунулася від переговорів щодо визволення моряків “Фаїни”.

Про це УНІАН повідомив посередник сомалійських піратів у переговорах щодо визволення українських моряків, захоплених разом із судном “Фаїна” (повністю інтерв`ю читайте тут).

Співрозмовник агентства додав, що представляє групу “Сомалі органік солюшн”, яка постачає продукти харчування та все необхідне команді “Фаїни”.

“Я хочу, щоб Україна знала, що тут діється. Найбільше занепокоєння викликає те, що Україна була дуже мало представлена протягом усіх трьох місяців переговорного процесу. Мета переговорної команди – допомогти українцям добратися додому ще до Різдва. Я хотів би, щоб усі були звільнені до Різдва. Мені не подобається, як мас-медіа висвітлюють цю ситуацію. Жоден українець не був залучений у переговорний процес. Тут немає жодного українця на місці – ні переговірника, ні представника преси. Я хочу, щоб українці знали, що тут діється, і були залучені в цей процес. Оскільки переговори не завершилися за три місяці, я хочу аби преса взяла в цьому активнішу участь”, - сказав посередник піратів.

За його словами, до цього моменту переговори велися “лише з одним британським адвокатом, що виступав на стороні України”. “Але ми хотіли б виключити з процесу британського адвоката. Ми хочемо мати справу з українцями напряму, а не через британського адвоката, чий інтерес один – гроші”, - заявив співрозмовник агентства.

Посередник піратів, який назвався містером АЙ, також повідомив, що пірати знизили суму викупу. “Ми говорили спочатку про 30 мільйонів, потім 20, спустились до трьох. Але моє головне занепокоєння не гроші. Моє головне занепокоєння – як допомогти людям, як допомогти українцям. Ми хотіли б отримати рішення до п’ятниці”, – наголосив він.

Містер АЙ додав, що підтримує контакт з українською командою. “Хочу, щоб ви знали, що команда вільна у своєму пересуванні. Вони можуть ходити по судну, і кожен здоровий. Проблема та, що корабель не має пального”, - повідомив посередник сомалійських піратів.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” треба заплатити 3,5 млн. доларів.

15 грудня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив, що процес звільнення українських моряків триває. «Узгоджено схему заходів щодо звільнення заручників. Схема реалізується, і всі заходи щодо звільнення зараз здійснюються. Ми чекаємо, що найближчим часом закінчиться епопея поневірянь українських громадян», - сказав В.КИРИЛИЧ.