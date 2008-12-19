В обмінниках столиці курс долара знизився

В обмінних пунктах Києва курс долара США знизився в середньому на 0,5-2 грн. Купівля становить 6,00-6,25 грн. (станом на 10:00 курс купівлі становить 6,80-8,50 грн.), продаж – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).

Зокрема, змінився курс гривня-долар в «Укргазбанку»: на 16:00 курс становив 7,00/8,40 грн./дол. (станом на 10:00 – 8,50/9,50 грн./дол.);

«OTP Банк»: на 16:00 курс становив 7,85/8,75 грн./дол. (станом на 10:00 – 8,60/8,80 грн./дол.).

«Укрексімбанк»: на 16:00 курс становив 7,00/8,85 грн./дол. (станом на 10:00 – 8,05/9,35 грн./дол.).

Нагадаємо, Нацбанк сьогодні знизив офіційний курс гривні на 1 копійку – до 7,8788 грн./дол.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р., відповідно.