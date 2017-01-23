В Одесі розшукуваний фігурант у справі щодо трагедії 2 травня півтора року отримував пенсію - активісти

Про це сьогодні повідомив у Facebook член громадської комісії «Група 2 травня», яка проводить незалежне розслідування подій, під час яких у місті загинули 48 чоловік.

«Генеральна прокуратура «відкопала», що один із фігурантів однієї зі справ, що стосуються подій травня 2014 року в Одесі, перебуваючи в розшуку, майже півтора року отримував пенсію за підробленими документами», - написав Сердюк.

Він посилається на відповідну постанову Печерського районного суду Києва, в якому сказано, що в цьому суді було розглянуто клопотання представника Генпрокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення. Зокрема, йдеться про доступ до оригіналів пенсійної справи та інших документів, що стосуються призначення і виплати пенсії, які перебувають у розпорядженні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

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Клопотання було подано в рамках розслідування факту перевищення повноважень, службового підроблення та неналежного виконання посадовими особами, зокрема, за фактом невжиття вичерпних заходів із забезпечення охорони громадського порядку 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі.

У документі сказано: «Посадові особи ГУ МВС України в Одеській області протягом жовтня 2014-го, перебуваючи в Одесі, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах особи, яка з 15 червня 2014 року перебуває в розшуку, Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області незаконно подали документи для призначення йому пенсії».

Зазначається, що документи, подані до пенсійного відомства, містять підпис особи, яка перебуває в розшуку, і датовані після оголошення її в розшук.

«Крім того, посадові особи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області в період 2014 - 2016 років, перебуваючи в Одесі, діючи умисно в інтересах особи, знаючи, що вона з 15 червня 2014 року перебуває в розшуку, склали і видали свідомо неправдиві документи щодо обставин, підстав, порядку призначення, а також стану виплати пенсії», - йдеться у постанові.

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В результаті, у листопаді 2014 року - квітні 2016 року особі, яка перебуває в розшуку, незаконно нараховано та виплачено пенсії на суму близько 151,7 тис. грн, «чим завдано істотної шкоди державним інтересам на вказану суму».

«Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити», - сказано у постанові, яка оскарженню не підлягає.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участі проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.