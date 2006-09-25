На Буковині вживають заходів для захисту бомжів від холодів

На Буковині з метою забезпечення соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в обласному і районних центрах створюють пункти роздачі гарячої їжі, резерви ліжок для обморожених в лікарнях, запаси теплого одягу та взуття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, це відбувається на виконання відповідного розпорядження голови облдержадміністрації Володимира КУЛІША.

Аби запобігти летальним випадкам від переохолодження під час зимових морозів, у своєму розпорядженні голова ОДА зобов`язав головне управління праці та соціального захисту населення створити оперативний штаб для термінового реагування у особливо холодні періоди. До складу штабу увійдуть представники органів охорони здоров`я, правоохоронці та працівники товариства Червоного Хреста.

Також до 1 жовтня на Буковині буде підготовлено Центр ресоціалізації бездомних Чернівецького об`єднання громадян “Народна допомога”, який діятиме на час морозів та відділення для осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Узимку в кожному районі, у Чернівцях та Новодністровську організовуватимуть пункти роздачі гарячої їжі.