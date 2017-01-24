Кривава стрілянина в Олевську: у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок перестрілки

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок кривавої стрілянини в Олевську Житомирської області. Про це повідомила журналістка Інна Білецька у Facebook.

Відтак, кількість загиблих внаслідок перестрілки зросла до двох осіб. Згідно із повідомленням журналістки, обоє загиблих – «не місцеві, із угруповання».

Читайте такожВинуватцям кривавої стрілянини на Житомирщині загрожує довічне ув'язнення – прокуратура

«В Олевській лікарні підтвердили смерть ще однієї людини, унаслідок перестрілки тиждень тому. Відтак двоє загиблих – обоє не місцеві, з угруповання, яке вважають зачинщиками стрілянини. В лікарні залишаються п’ятеро. Серед них один львівський – Віталій на прізвисько «Тюрьма», – написала вона.

Нагадаємо, у м. Олевськ Житомирської області близько двохсот людей у понеділок, 16 січня, вийшли на акцію протесту на Соборну площу у центрі міста з вимогою справедливого розслідування нічного збройного конфлікту, у результаті якого одна людина загинула та шестеро отримали вогнепальні поранення. Ця акція тривала близько двох годин – з 11 до 13 години.

За даними поліції, з учасниками акції протесту зустрілися окремі керівники силових відомств області та вислухали їхні вимоги. Розслідування справи та уточнення усіх подробиць конфлікту триває.

Після масової сутички із застосуванням зброї, у результаті якої одна людина загинула та ще шестеро отримали вогнепальні поранення, було оголошено план перехоплення «Сирена» для затримання учасників конфлікту. Після стрілянини зловмисники, точна кількість яких наразі встановлюється, утекли на трьох автомобілях.

Вогнепальні поранення під час конфлікту отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Палати у Олевській районній лікарні, де знаходяться поранені, цілодобово охороняють правоохоронці.

Як зазначив на своїй сторінці у «Фейсбук» депутат Житомирської обласної ради, житель Олевська Олександр Ніколайчук, конфлікт із застосуванням зброї виник у районі, де масово незаконно видобувають бурштин. Поліція розпочала кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація події - «Замах на вбивство» (ст.15 та ст. 115 Кримінального кодексу України), та «Хуліганство» (ч. 4 ст. 296 ККУ).