У Житомирській області сталася масова бійка місцевих із "гастролерами", один чоловік загинув

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 16 січня, близько першої ночі у райцентрі (Олевськ -УНІАН) сталася сутичка між кількома десятками чоловіків із використанням зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту та ще 6 поранених",- написав він.

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За його даними, на місці з ночі працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції та Олевського відділення поліції, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ поліції.

За зібраними на цей час даними, зазначив Печененко, "конфлікт виник як на побутовому грунті, так і у результаті кримінальних розборок між місцевими та заїжджими "гастролерами", попередньо, із Львівщини". Йому передувало з’ясування стосунків напередодні між чоловіками у кафе та на дискотеці, додав начальник поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події - «замах на вбивство» (ст.15 та ст. 115 ККУ), «хуліганство» ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

«На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії», - підкреслив Печененко.