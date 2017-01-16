У хід пішла зброя й навіть граната: свідки розповіли подробиці нічної стрілянини на Житомирщині (відео)

Поліція каже, заїжджі влаштували розбірки з групою місцевих молодиків, передає ТСН.

Потім у хід пішла вогнепальна зброя та навіть граната. Ця подія збурила місцевих жителів - вони вимагають від поліції захисту. Все сталося на центральній площі Олевська - Володимирівській.

Свідки кажуть, опівночі сюди приїхало з десяток автомобілів і мікроавтобус. З них вийшли озброєні люди і без попередження почали стріляти у місцевих. "Автомобілів десь десять стояло, з них вийшли хлопці, всі озброєні до зубів. Я чую, як стріляють, вони кличуть на допомогу, я дзвоню в міліцію, вони кажуть, що виїжджають", - розповідає свідок Євген Шапір.

Під час перестрілки вбито одну людину, ще п'ятеро постраждалих у районній лікарні. Троє поранених - приїжджі, з Львівщини, двоє - місцеві. Троє постраждалих перебувають у реанімації, решта - в травматологічному відділенні. В усіх вогнепальні поранення.

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"Стан хворих, які перебувають у реанімації, важкий. В одного проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням кісток тазу, кишківника, у другого - проникаюче поранення грудної клітки, і в одного поранення нижніх кінцівок", - повідомив головний лікар Олевської ЦРЛ Павло Демкович.

До постраждалих журналістів не пускають. "Будуть проведені слідчо-оперативні дії, тоді зможете поспілкуватися", - запевнив начальник Олевського РВ ГУ НП у Житомирській області.

Що стало причиною стрілянини, встановлює поліція. Попередньо конфлікт стався на побутовому ґрунті. Компанія немісцевих зі Львівщини приїхала в Олевськ і хотіли посидіти в кафе, але відмовилися платити за вхід. Суперечку вирішили перенести на другий день. І вже з неділі на понеділок і стався конфлікт зі стріляниною.

"Зараз проходять заходи щодо встановлення цієї зброї за гільзами і кулями, які залишилися на місці. Встановлено, що це було, як вогнепальна зброя, так і травматична, і помпова зброя, також було застосовано РГД-5", - пояснив керівник ГУ НП У Житомирській області В'ячеслав Печененко.

З місця події усі учасники конфлікту втекли. Поранених у лікарні посилено охороняють. В області оголошено операцію "Сирена". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на убивство".

Місцеві пов‘язують розбірки із нелегальним видобутком бурштину. У поліції поки що до цього не схиляються. "Після проведення слідчих дій може бути встановлено, що вони мають якесь відношення до бурштину, але весь конфлікт, який виник, був на побутовому ґрунті", - зазначив керівник поліції області.