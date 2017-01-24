Справа про розстріл міліціонерів у Києві: Віту Заверуху випустили під заставу

Як повідомив у Facebook громадський активіст Євген Карась, заставу за Заверуху вніс бізнесмен Олексій Тамразов.

За словами адвоката Заверухи, сума застави склала 1,6 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2015 року кілька невідомих з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на Броварському проспекті (Биківня), жертв і постраждалих в результаті обстрілу не було.

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У ніч на 4 травня молоді люди в масках, погрожуючи зброєю, скоїли розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, почалася стрілянина. В результаті загинули двоє міліціонерів, ще троє потрапили в лікарню з пораненнями.

Всього затримано 5 осіб: Віта Заверуха, Андрій Романюк, Євген Кошелюк, Микола Мнишенко і Данило Ситников. У затриманих вилучили автоматичну зброю, гранатомет і вибухівку.

У серпні 2015 р. Генпрокуратура направила в суд кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу України стосовно цих осіб.