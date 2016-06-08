Вбивство міліціонерів у Києві: до суду над підозрюваною Вітою Заверухою намагалися увірватися 30 чоловіків (фото)
У Києві в будівлі Солом'янського суду, намагалися увірватися 30 чоловіків.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У залі засідань люди блокують суддів, туди нікого не пускають.
Помічниця судді викликала правоохоронців.
На місце прибули три автобуси зі спецназівцями. Вони почали витісняти з суду.
Деяких учасників пригоди забрала поліція.
Вбивство міліціонерів в Києві сталося в ніч на 4 травня 2015 року - тоді двоє міліціонерів загинули і троє потрапили в лікарню з пораненнями.
За версією МВС, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.
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Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили в лікарню. Підозрюваними у злочині стали Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус (загинув при затриманні), Микола Монишенко, Євген Вєшалок.
Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ". На думку знайомих з підозрюваними активістів, озвучені МВС обставини злочину не відповідають дійсності, а конфлікт добровольців з міліціонерами міг виникнути на ідеологічному грунті.