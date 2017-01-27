ЗМІ: Раптово помер "чиновник ДНР", який займався "відродженням" Дебальцевого
В один день з першим ватажком "ЛНР" Валерієм Болотовим помер "чиновник" самопроголошеної "ДНР" Сергій Третьяков.
За даними сепаратистських ЗМІ, Третьяков помер на території, окупованій терористичною організацією "ДНР". Можливою причиною його смерті називають тромб.
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У некрологах зазначається, що "заступник міністра праці та соціальної політики ДНР" займався "відродженням соціальної сфери" в окупованому Дебальцевому.
На сайті центру "Миротворець" зазначається, що Третьяков, 1973 року народження, проживав у Донецьку. На "посаду" був призначений лідерами бойовиків "ДНР" у березні 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, колишній український політик Олег Царьов, який у Росію, підтвердив смерть першого ватажка «ЛНР» Валерія Болотова в Московській області.