ЗМІ: Раптово помер "чиновник ДНР", який займався "відродженням" Дебальцевого

За даними сепаратистських ЗМІ, Третьяков помер на території, окупованій терористичною організацією "ДНР". Можливою причиною його смерті називають тромб.

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У некрологах зазначається, що "заступник міністра праці та соціальної політики ДНР" займався "відродженням соціальної сфери" в окупованому Дебальцевому.

На сайті центру "Миротворець" зазначається, що Третьяков, 1973 року народження, проживав у Донецьку. На "посаду" був призначений лідерами бойовиків "ДНР" у березні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, колишній український політик Олег Царьов, який у Росію, підтвердив смерть першого ватажка «ЛНР» Валерія Болотова в Московській області.