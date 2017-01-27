Царьов підтвердив смерть Болотова: екс-ватажок "ЛНР" помер у своєму будинку в Московській області

Про це він розповів в коментарі російському виданню «Лента.ру».

За його словами, політик помер в своєму будинку в Московській області. Про це Царьову розповіла дружина Болотова.

Як раніше повідомляв УНІАН, російське видання «РБК» з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая і джерело, близьке до Болотова, поінформувало про смерть Валерія Болотова.

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Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть колишнього глави луганських терористів.За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.