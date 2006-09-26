Янукович зустрівся з Алекперовим і Фрідманом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення оптимізувати тарифну і транзитну політику, щоб збільшити обсяги транзиту російської нафти територією України і стимулювати зростання обсягів її переробки на українських НПЗ.

Таке доручення прем`єр-міністр дав після зустрічей з керівниками провідних російських нафтових компаній – президентом ВАТ “Лукойл” Вагітом АЛЕКПЕРОВИМ та президентом консорціуму „Альфа-груп” Михайлом ФРІДМАНОМ.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у ході зустрічей співрозмовники висловили впевненість у продовженні плідної співпраці між урядом України та нафтовими компаніями щодо забезпечення стабільності цін на нафтопродукти в Україні, наголосивши на виключно ринкових підходах в цьому питанні.

„Важливе завдання уряду – створити належні умови інвестування в реконструкцію вітчизняних нафтопереробних заводів для забезпечення українців якісними бензином та дизпаливом, виробленим на українських НПЗ”, – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За результатами зустрічей прем`єр-міністр дав доручення оптимізувати тарифну і транзитну політику, щоб збільшити обсяги транзиту російської нафти територією України і стимулювати зростання обсягів її переробки на українських НПЗ.