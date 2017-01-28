Росіяни кличуть до себе українських авіаконструкторів, "щоб не вмерла школа Антонова"

Росія готова прийняти авіаконструкторів з українського підприємства «Антонов», повідомив у суботу віце-прем'єр Дмитро Рогозін, передає ТАСС.

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«Ми чекаємо переїзду до Росії українських авіаконструкторів, які створювали «Ан», - стверджує Рогозін.

За його словами, в Росії готові забезпечити українських авіаконструкторів «найнеобхіднішим, всією необхідною роботою, перспективою, заробітними платами для того, щоб не вмерла та ідеологія авіабудування, яка колись була виплекана Олегом Костянтиновичем Антоновим, як єдина невіддільна частина загальної школи авіабудування Радянського Союзу».

Як відомо, Авіаційне дослідно-конструкторське бюро під керівництвом Олега Антонова почало роботу в Києві у 1952 році. Підприємство розробило понад 100 пасажирських, військово-транспортних і спеціалізованих літаків, у тому числі такі вантажні гіганти, як "Руслан" і "Мрія".

Зокрема, Ан-225, розроблений КБ ім. Антонова, нині є найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком у світі.

У грудні 2016 року Державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D, в розробці якого брали участь Канада, США, Великобританія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

За словами президента України Петра Порошенка, АН-132D продовжує славну лінійку українських авіатранспортників, серед яких відомі літаки "Антей", "Руслан" і "Мрія".

"Ми переконані, що у цього літака велике майбутнє. Ми переконані, що він має ринок 260-290 літаків до 2035 року", – сказав Порошенко.