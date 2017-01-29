Екс-заступник глави Генштабу пояснив, що завадило протистояти російській агресії в Криму

Так, за його словами, не були готові тодішні керівники країни: «Виконуючий обов'язки міністра оборони адмірал Ігор Тенюх, (начальник Генштабу генерал-лейтенант Михайло Куцин і виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов», пише Апостроф.

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«Думаю, що були зовнішні гравці, які мали інший сценарій дій. Крім того, вони не були готові морально до тих викликів, які вимагали відповідальних рішень. Мене часто запитують: невже тоді у нас не було армії? В той час у нас було 186 тисяч особового складу. Але щоб оцінювати армію, потрібно розуміти, що є визначення її рівня готовності до виконання завдань. Ми мали той комплект військ, який дозволяв нам у мирний час вирішувати деякі питання. Щоб увійти у військовий конфлікт, нам потрібно було провести мобілізаційне розгортання. Для цього потрібен був час. У 2014 році в армії був штат мирного часу. Але є штат воєнного часу, а це інші ресурси та інше витрачання коштів. На той час штат мирного часу займався постійною бойовою та оперативною підготовкою», - сказав Думанський.

Колишній заступник глави Генштабу також наголосив, що армія не була психологічно готова виконувати завдання та приймати рішення безпосередньо в процесі зіткнення, бойових дій, коли потрібно було застосувати зброю, натиснути на курок, "це було складно".