Знак згори: небо над окупованим Кримом засяяло жовто-блакитним кольором (фото)

20:34, 29 січня 2017
Суспільство
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Над окупованою Керчю вчора можна було побачити незвичайне північне сяйво, яке нагадувало кольори українського прапора.

Фото espreso.tv

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Эспрессо.TV.

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В суботу ввечері близько 22 години жителі Керчі близько півтора години спостерігали в небі над містом величезні світлові стовпи різних кольорів.

Символічно, що саме над Кримом небо забарвилося в жовто-блакитні кольори.

За однією з версій, це незвичайне явище - результат заломлення міського світла крижаними кристалами.

Але, судячи з його гігантських розмірів, найімовірніше, що це північне сяйво, яке змістилося на південь.

Фото espreso.tv
Фото espreso.tv

"Керч вчора. Красномовніше не буває", - прокоментував явище нардеп Володимир Ар'єв.

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