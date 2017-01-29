Знак згори: небо над окупованим Кримом засяяло жовто-блакитним кольором (фото)
20:34, 29 січня 2017Суспільство
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Над окупованою Керчю вчора можна було побачити незвичайне північне сяйво, яке нагадувало кольори українського прапора.
Над Кримом небо забарвилося в жовто-блакитні кольори / Фото espreso.tv
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Эспрессо.TV.
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В суботу ввечері близько 22 години жителі Керчі близько півтора години спостерігали в небі над містом величезні світлові стовпи різних кольорів.
Символічно, що саме над Кримом небо забарвилося в жовто-блакитні кольори.
За однією з версій, це незвичайне явище - результат заломлення міського світла крижаними кристалами.
Але, судячи з його гігантських розмірів, найімовірніше, що це північне сяйво, яке змістилося на південь.
Фото espreso.tv
Фото espreso.tv
"Керч вчора. Красномовніше не буває", - прокоментував явище нардеп Володимир Ар'єв.
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