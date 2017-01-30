ООН допоможе відбудувати будинки на Донбасі, які були зруйновані в ході конфлікту

На Донбас конвой агентства ООН доставив будівельні матеріали для сімей, чиї будинки зазнали руйнувань чи пошкоджень в ході воєнного конфлікту, передає прес-служба Агентства ООН у справах біженців.

Зокрема, повідомляється, що конвой привіз більше 500 метричних тон вантажу на склад Агентства у Луганську.

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«24 вантажівки доставили близько 22 тисяч листів шиферу для дахів, що дозволить продовжити програму відбудови житла у регіоні та відновити ще 200 домогосподарств», - йдеться у повідомленні.

Цього року Луганський офіс Агентства разом із місцевою будівельною компанією та волонтерами, а також у координації з місцевими адміністраціями планує завершити відбудову ще 2 тисяч зруйнованих будинків.

Як повідомляв УНІАН раніше, діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про виділення додаткових 2 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для жителів Донецької та Луганської областей.