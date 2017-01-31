В Одесі на три місяці закрили Потьомкінській сходи

В Одесі закрили Потьомкінські сходи в зв'язку з реставрацією. Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Повідомляється, що пам’ятка буде закрита з 31 січня до кінця квітня.

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Зокрема, за ці три місяці планується завершити роботи по облицюванню парапетів і сходових майданчиків Потьомкінських сходів новим гранітом і роботи з реставрації ступенів з старого граніту з установкою їх на колишні місця.

Нагадаємо, у вересні в Одесі у зв'язку з реконструкцією Потьомкінських сходів була припинена робота фунікулера на Приморському бульварі до 30 грудня. У зв'язку з тривалим ремонтом Потьомкінських сходів, що почався в травні, роботу Одеського фунікулера припинено до 30 грудня.

"Враховуючи тривалий ремонт Потьомкінських сходів, для забезпечення безпеки громадян експлуатація фунікулера на Приморському бульварі припинена", - відзначили в мерії.