У Криму Росія переслідує адвокатів і придушила свободу слова – заява України в Раді Європи

Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому сьогодні постійним представництвом України при Раді Європи.

Зазначається, що про це делегація України заявила 1 лютого під час 1276-го засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Україна також наголосила на тому, що Росія придушила свободу слова в Криму і постійно створює загрози для безпеки журналістів.

З посиланням на дані Українського інституту масової інформації було зазначено, що в Криму зафіксовано більш ніж 300 випадків порушень свободи самовираження, включаючи тиск на медіа та журналістів.

Читайте такожВ ОБСЄ 2 лютого обговорять затримання кримського адвоката Курбедінова

Українська делегація закликала Раду Європи вжити заходів, щоб змусити Росію припинити тиск на адвоката Миколу Полозова, зняти безпідставні звинувачення і звільнити адвоката Еміля Курбедінова, журналіста Миколу Семену та інших осіб, переслідуваних за несприйняття російської окупації, захист прав людини та професійну журналістську діяльність. Крім того, Росія повинна розблокувати роботу в Криму незалежних ЗМІ, у тому числі відновити доступ до сайту видання "Історична правда".

В умовах систематичного недопуску державою-окупантом конвенційних та інституційних моніторингових органів міжнародних організацій на тимчасово окуповану територію Криму Україна закликала комісара Ради Європи з прав людини посилити співробітництво з громадськими організаціями для моніторингу ситуації в Криму.

Виступ від імені України на засіданні виголосив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Сімферополі співробітники ФСБ РФ затримали і направили на примусовий допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Полозов розцінив своє затримання як викрадення.

26 січня суд у Сімферополі заарештував на 10 діб Еміля Курбедінова, який захищав права ряду фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір". Серед підзахисних Курбедінова – Ільмі Умеров, Емір-Усеін Куку, переслідуваний окупаційною владою кримський журналіст Микола Семена та інші фігуранти справ кримських мусульман і так званих справ "диверсантів".