Керівництво Донецької області відмовляється від грошей

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО і його заступники з метою економії бюджетних коштів 5 днів перебуватимуть в неоплачуваних відпустках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції губернатор області.

«Я, всі мої заступники і начальники управлінь облдержадміністрації написали заяви на 5 днів робочих на відпустку, щоб не одержувати зарплату», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО, зазначивши, що «ми постаралися розумно підійти до цього питання».

Він пояснив, що «ми поки що не знаємо бюджет наступного року, не знаємо фонду оплати праці, і просто залишити людей без копійки ми просто не маємо права». «Ось вирішиться проблема, і ми точно бачитимемо фінансові можливості наступного року, ми цю справу відновимо", а якщо ні – будемо будувати хатку по достатку, додав В.ЛОГВИНЕНКО.

За словами губернатора, в адміністрації «вже ухвалили рішення жодної практично людини не скорочувати, за винятком, можливо того, що вимагає реорганізація, можливо, 2-3 людей потраплять під кадрове скорочення, жодних інших кадрових рішень ми не передбачаємо». В.ЛОГВИНЕНКО припустив, що, «швидше за все, наступного року начальники управлінь не матимуть колишньої можливості преміювати своїх працівників хоча б один раз на три місяці на рівні від 20 до 70%».

Губернатор також повідомив, що він разом із головою обласної ради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ дали такі самі рекомендації (про надання кількох днів неоплачуваної відпустки співробітникам – УНІАН) всім районним адміністраціям.