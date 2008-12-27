Газпром: ціни знижуються, але для України будуть вищими

Ціна газу для України 2009 року буде вищою за ціну 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заявив офіційний представник правління ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Поки що точну цифру ми публічно не називаємо, але з урахуванням тих тенденцій, які існують на світовому ринку вуглеводнів, – ціни знижуються, але очевидно, що ціна газу для України наступного року буде вищою, аніж зараз», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

За його словами, «це визнають українські колеги».

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що ціна газу для України 2005 року становила 50 дол. за тис. куб., 2006 – 95 дол., 2007 - 130 дол., цього - 179,5 дол.

Він зазначив, що весь цей час триває перехідний період, який має дати змогу Україні адаптуватися до вищих цін на газ.

«Якщо подивитися на поточний рік, то ціна, порівняно з європейськими споживачами, відрізнялася майже удвічі», - сказав С.КУПРІЯНОВ, додавши, що середньорічна ціна для Європи була понад 400 дол., а наприкінці року перевищила 500 дол.

Коментуючи висловлювання представника Секретаріату Президента України про «справедливу» ціну на газ у 100 дол. за тисячу кубометрів, представник правління «Газпрому» сказав: «Тут наша позиція дуже проста: якщо ви вважаєте, що справедлива ціна 100 дол., то підіть на ринок і купіть».

«Є Алжир, Норвегія, Катар… Якщо вони (Україна) десь куплять у будь-якому вигляді з доставкою в будь-яку точку світу газ за 100 дол., ми готові його забрати в цій точці і замістити на нашому кордоні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО вважає оптимальною ціною для України за російський газ 2009 року 100 доларів за тисячу кубометрів.