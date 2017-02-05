Державний канал UATV почав мовити кримськотатарською для закордоння та окупованого Криму – Нацрада

Про це повідомив в Facebook член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський.

«Нещодавно на телеканалі UATV, що забезпечує іномовлення України за кордоном, з'явилися українські новини кримськотатарською мовою - для кримськотатарської діаспори. Вперше держава пріоритезувала кримськотатарську як мову державного іномовлення», - зазначив Костинський.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня 2017 року Міністерство інформаційної політики повідомило про ліквідацію українського державного каналу іномовлення «УТР» (телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»), на базі якого було створено державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».

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28 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про систему іномовлення України, який був ухвалений Верховною Радою 8 грудня. Цей закон визначив, що систему державного іномовлення України складуть державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України», створене в жовтні 2015 року, і Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

У рамках «Мультимедійної платформи іномовлення» у вересні 2015 року замість державного каналу іномовлення «УТР» стартував телеканал UATV, який здійснює мовлення з трьох супутників: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 і має власний канал в YouTube. Станом на сьогодні канал іномовлення UATV транслюється в кабельних мережах Молдови, Естонії, Азербайджану, Польщі, Данії, Ізраїлю, Грузії, Латвії.